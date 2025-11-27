Circulație blocată după un accident la Spătărești: două autoutilitare și un autocar s-au ciocnit – 8 persoane, inclusiv doi minori, evaluate la fața locului



Un accident rutier grav a avut loc miercuri după amiaza pe raza localității Spătărești, unde două autoutilitare și un autocar au intrat în coliziune.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului intervin pompierii militari de la Detașamentul Fălticeni cu o autospecială pentru descarcerare, o ambulanță SMURD și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

În total, sunt implicate 8 persoane, dintre care doi minori. Toate victimele sunt conștiente și cooperante și primesc în acest moment îngrijiri medicale.

Circulația este blocată pe ambele sensuri. Poliția efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.

După examinarea medicală, trei adulți, conștienți și cooperanți, vor fi transportați la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.