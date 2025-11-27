ANM a prelungit până duminică seara informarea meteo de ploi importante cantitativ, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului, răcire a vremii



Meteorologii au emis joi, 27 noiembrie, o nouă informare valabilă până duminică, 30 noiembrie, ora 20:00, care anunță ploi însemnate cantitativ în aproape toată țara, trecerea la lapoviță și ninsoare în nordul Moldovei, vânt puternic și o răcire accentuată a vremii.

În județele din nordul Moldovei, inclusiv Suceava, ploile vor predomina, însă începând de joi seara și mai ales în noaptea de joi spre vineri (27/28 noiembrie) precipitațiile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. La munte, în special pe creste, ninsorile vor fi predominante.

Cantitățile de apă vor ajunge la 10–25 l/mp în cea mai mare parte a țării, iar în sud, sud-est și Carpații Meridionali vor depăși local 60–80 l/mp. Vântul se va intensifică din noaptea de joi spre vineri, cu rafale de 45–50 km/h în sud-est și până la 70–90 km/h pe crestele Carpaților Meridionali.

Vremea se răcește semnificativ începând de joi în sud-vest, centru și nord-est, iar vineri și sâmbătă răcirea se va simți în toată țara.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să echipeze autovehiculele pentru iarnă, mai ales pe traseele montane și în nordul județului Suceava.