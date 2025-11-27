Consiliul Local Suceava a aprobat proiectul grădiniței din Obcini și a renunțat temporar la cea de la Școala nr. 1. Vasile Rîmbu: Nu puteam obține finanțare pentru ambele proiecte



În ședința de joi a Consiliului Local, primarul Vasile Rîmbu a explicat de ce administrația a ales să meargă mai departe doar cu grădinița nouă din cartierul Obcini și a amânat proiectul grădiniței cu program prelungit de la Școala Gimnazială nr. 1.

„Nu suntem noi mai cu moț ca să primim finanțare pentru două grădinițe simultan. Grădinița din Obcini este mult mai necesară – în zonă nu există nicio grădiniță, pe când lângă Școala 1 există o grădiniță. Am ales prioritatea reală a sucevenilor”, a declarat Vasile Rîmbu.

Un alt motiv decisiv sunt costurile suplimentare pentru grădinița de la Școala nr. 1 unde exproprierea și despăgubirea pentru garaje era de circa 4.400 euro/garaj, demolările și amenajarea terenului: încă 70–80.000 euro cu un total estimat de peste 7.000 euro per garaj înlăturat

„Nu mi se pare nici corect, nici legal să plătim sume uriașe pentru garaje vechi, când acel teren este proprietate publică și trebuie folosit în interesul comunitar”, a adăugat primarul.

Directorul general al Direcției de proiecte europene, Dan Dura, a confirmat că grădinița din Obcini a fost declarată eligibilă și a primit deja finanțare pe axa P6 împreună cu proiectele de la Colegiul „Cuza”, „Samuel Isopescu” și mansardarea Școlii nr. 11.

El a spus că dacă vor exista fonduri necheltuite pe axa respectivă există posibilitatea depunerii proiectului.

Viceprimarul Dan Ioan Cușnir a completat tabloul: proiectul de la Școala nr. 1 a fost aprobat prin HCL în februarie 2022, dar în aproape 3 ani nu s-a făcut absolut nimic – nici măcar culoarul de expropriere.

„Am moștenit o hârtie goală. Proiectul rămâne în sertar și poate fi depus imediat dacă apar fonduri suplimentare”, a precizat viceprimarul.

Proiectul grădiniței din Obcini a fost votat cu 17 voturi pentru și 1 abținere.