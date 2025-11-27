Femeie din Șcheia, „cumpărătoare” fără să știe: a primit acasă actele unui Ford Focus pe care nu l-a văzut niciodată



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O locuitoare din comuna Șcheia a avut parte de o surpriză neplăcută: miercuri, 26 noiembrie, în jurul orei 10:20, a sesizat Poliția Municipiului Suceava după ce a primit prin poștă o înștiințare oficială de la Primăria Suceava prin care era anunțată că, din 31 august 2024, a devenit proprietara unui autoturism marca Ford Focus.

Femeia a declarat că nu cunoaște vânzătoarea (o persoană din municipiul Suceava), nu a semnat niciodată vreun contract de înstrăinare-dobândire și nu a văzut în viața ei mașina respectivă.

Documentul trimis de Primăria Suceava la cererea ei conținea semnătura ei falsificată.

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Suceava au deschis dosar penal pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată și efectuează cercetări pentru identificarea autorului și stabilirea modului în care datele personale ale victimei au fost folosite în această schemă.

#FalsÎnActe #Șcheia #FordFocus #PolițiaSuceava #InvestigațiiCriminale #Înșelăciune2025