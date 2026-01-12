Ziua Culturii Naționale la Muzeul Național al Bucovinei: lansare de carte, protocol de colaborare cu Chișinău și vernisaj expoziție „Amprenta”



Muzeul Național al Bucovinei marchează Ziua Culturii Naționale, joi, 15 ianuarie 2026, printr-un program cultural consistent, care reunește cercetare istorică, cooperare instituțională transfrontalieră și artă contemporană de înaltă ținută.

Evenimentele vor avea loc la Muzeul de Istorie din Suceava și sunt deschise publicului larg.

Ora 11:00 – Sala de conferințe Va fi lansat volumul „Hansca, așezarea medievală timpurie din Codrii Lăpușnei”, semnat de renumiții istorici și arheologi Gheorghe Postică și Ion Hîncu. Prezentarea cărții va fi susținută de dr. Monica Dejan.

Ora 12:00 Cu acest prilej, va fi semnat un protocol de colaborare între Muzeul Național al Bucovinei și Asociația Obștească „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău. Documentul deschide calea spre proiecte comune de cercetare, expoziții și schimburi culturale între cele două maluri ale Prutului, consolidând legăturile istorice și culturale dintre România și Republica Moldova.

Ora 13:00 – Sala de Expoziții POD Va avea loc vernisajul expoziției „Amprenta”, semnată de pictorul și restauratorul Dinu Săvescu.

Născut în 1956 la Arad, Dinu Săvescu a absolvit Liceul de Muzică și Arte Plastice „Miron Constantinescu” din orașul natal, iar între 1980–1984 a studiat pictura la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, la clasa maeștrilor Gheorghe Șaru și Ion Sălișteanu. Din 1990 este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România – secția Pictură București.

Critica de artă i-a apreciat creația ca fiind „un elogiu adus frumuseții” (Paul Șușară), remarcând „tonuri impulsive și flamboiante” (Pavel Șușară). Artistul însuși își definește pictura drept „o pictură care se pictează pe sine”.

În paralel cu cariera artistică, Dinu Săvescu este un expert recunoscut în conservarea și restaurarea picturii pe suport de lemn, pânză și sticlă, cu peste 38 de ani de experiență în studiul și salvarea patrimoniului post-bizantin (secolele XVII–XVIII). Între 1999 și 2004 a contribuit la conservarea a patru monumente UNESCO din Bucovina, iar în 2003 a primit Premiul „C. Nicolaescu” al Ministerului Culturii și Cultelor pentru restaurarea catapetesmelor de la Voroneț, Moldovița și Humor.

Expoziția „Amprenta” va putea fi vizitată în perioada 15 ianuarie – 1 martie 2026, oferind publicului șansa de a descoperi universul artistic al unui creator care a excelat atât în pictura contemporană, cât și în protejarea patrimoniului cultural național.

Toate evenimentele sunt organizate de Muzeul Național al Bucovinei și sunt finanțate de Consiliul Județean Suceava.