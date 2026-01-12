Prefectura Suceava anunță că circulația pe podul de la Praxia (DN 15C) a fost redeschisă după lucrări ample de reabilitare



Instituția Prefectului – Județul Suceava anunță că, luni, 12 ianuarie 2026, a fost redeschisă circulația rutieră pe podul de pe DN 15C din localitatea Praxia din comuna Boroaia.

La evenimentul de redeschidere au participat prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, primarul comunei Boroaia, Vasile Berariu, precum și reprezentanți ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) – Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași și ai altor instituții implicate în proiect.

Lucrările de reabilitare au început în primăvara anului 2025, ca urmare a demersurilor insistente realizate la nivel județean de către președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.

Intervențiile au fost complexe și au vizat consolidarea infrastructurii și suprastructurii podului, realizarea racordărilor cu terasamentele, execuția rampelor de acces, dar și lucrări în albie pentru asigurarea stabilității hidrotehnice.

Lucrările au fost finalizate în luna decembrie 2025, iar în perioada ulterioară au fost executate toate elementele necesare pentru siguranța circulației: semnalizare rutieră și presemnalizare corespunzătoare.

Podul de la Praxia are următoarele caracteristici tehnice: lungime totală: 40,75 metri, două deschideri de câte 15,40 metri, lățime totală: 9,80 metri (din care 7,80 metri carosabil și două trotuare pietonale de câte 1 metru fiecare)

Prin redeschiderea circulației pe acest pod modernizat și sigur, participanții la trafic care tranzitează zona Praxia – Boroaia nu mai sunt obligați să utilizeze ruta ocolitoare, care în ultimii ani s-a degradat semnificativ și devenise extrem de dificil practicabilă, arată Prefectura Suceava.