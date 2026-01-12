Spectacol-eveniment la Teatrul „Matei Vișniec”: Mihai Pânzaru PIM sărbătorește 80 de ani printr-un dialog viu între desen, dans și muzică



Suceava se pregătește să-l omagieze pe unul dintre cei mai longevivi și apreciați artiști grafici români: Mihai Pânzaru PIM, care împlinește 80 de ani. Cu această ocazie specială, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava organizează sâmbătă, 17 ianuarie 2026, ora 18:00, un spectacol retrospectiv unic, dedicat maestrului caricaturii care a traversat două secole și două milenii.

Spectacolul îmbină armonios arta vizuală a lui PIM cu elemente de dans contemporan, muzică live și proiecții multimedia. Publicul va fi martor la un concept original: desenul live al maestrului, realizat în ritmul muzicii, va dialoga cu mărturii ale prietenilor și cu o instalație scenică vie. Foaia de hârtie devine astfel scenă, iar linia de tuș – o oglindă sinceră, fără filtre, în care spectatorii se pot regăsi prin puterea satirei și a umorului inteligent.

Este o experiență viscerală și emoționantă, menită să celebreze nu doar longevitatea artistică a lui Mihai Pânzaru PIM, ci și forța caricaturii de a comenta societatea cu umor și profunzime.

Accesul se face exclusiv pe bază de rezervare, prin platforma www.bilet.ro sau telefonic la casieria teatrului – numărul 0759 048 677.