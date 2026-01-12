Accident grav pe DN2, în localitatea Dărmănești: coliziune între două autotrenuri, un microbuz și un autoturism – o persoană încarcerată



Un accident rutier a avut loc luni, 12 ianuarie 2026, pe DN2, în raza localității Dărmănești, soldat cu încarcerarea unei persoane și blocarea totală a circulației pe ambele sensuri.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la locul accidentului acționează pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, două autospeciale de stingere cu apă și spumă (dintre care una echipată cu modul pentru descarcerare), precum și două ambulanțe de tip SAJ (Serviciu de Ambulanță Județean) Suceava.

Potrivit primelor informații, s-a produs o coliziune între două autotrenuri, un microbuz de transport marfă și un autoturism. O persoană din autoturism a rămas încarcerată, iar echipajele de intervenție lucrează în prezent pentru extragerea acesteia.

O altă victimă, din microbuzul de transport marfă, este monitorizată medical la fața locului. Ambele persoane rănite (bărbați) sunt conștiente și cooperante. Conducătorii celor două autotrenuri nu au solicitat îngrijiri medicale.

Ambele victime sunt transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Traficul rutier pe DN2 a fost blocat temporar în ambele direcții de circulație.