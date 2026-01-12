ANM a emis noi atenționări Cod Galben: Ger persistent și ninsori



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică și mai multe atenționări Cod Galben pentru o perioadă de vreme deosebit de rece, cu ger accentuat, ninsori, precipitații mixte și polei, care va afecta întreaga țară în intervalul 12 – 14 ianuarie 2026.

Potrivit ANM, temperaturile vor scădea brusc, mai ales în timpul nopților și al dimineților, iar condițiile meteo pot genera dificultăți în transport, agricultură și desfășurarea activităților zilnice.

Conform informării meteorologice valabile de luni, 12 ianuarie, ora 10:00, până miercuri, 14 ianuarie, ora 10:00, vremea va fi deosebit de rece în toată România. Astăzi, 12 ianuarie, temperaturile maxime se vor încadra, în general, între -8 și 0 grade Celsius, iar în Banat, Crișana și Transilvania va persista gerul și în timpul zilei, cu valori termice în jurul a -10 grade.

Noaptea de luni spre marți va fi geroasă în aproape întreaga țară, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între -19 și -7 grade.

Marți, 13 ianuarie, vremea se va menține deosebit de rece, cu maxime cuprinse între -8 și 2 grade și ger local în centrul și nord-estul teritoriului. Noaptea de marți spre miercuri, gerul va mai fi prezent în nord și nord-est, precum și pe arii restrânse în centru, sud și est, minimele urmând să varieze între -13 grade (în nordul Moldovei și estul Transilvaniei) și 2…3 grade (în sudul Banatului).

În ceea ce privește precipitațiile, luni vor fi ninsori locale în nord și centru, cu un strat nou de zăpadă de 3-5 cm în Maramureș și în nordul Carpaților Orientali. Marți, aria ninsorilor se va extinde mai ales în regiunile intracarpatice, unde se va depune un strat de zăpadă de 2-8 cm, iar în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali local se vor acumula 10-15 cm (echivalent în apă de 10-15 l/mp). Începând cu seara zilei de marți, în vestul și sud-vestul țării vor apărea precipitații mixte, însoțite de depuneri de polei.

Vântul va prezenta intensificări în zona montană înaltă, în special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, unde rafalele vor atinge 70-80 km/h, viscolind zăpada și reducând considerabil vizibilitatea. Luni, intensificări moderate ale vântului (40-50 km/h) se vor semnala pe arii restrânse și în zonele joase din sud-vest, centru și nord-est.

ANM a emis trei atenționări Cod Galben succesive pentru temperaturi deosebit de scăzute și ger:

12 ianuarie, ora 10:00 – 20:00: temperaturi de -8…-6 grade, izolat ger cu -10 grade, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și zona de munte

12 ianuarie, ora 20:00 – 13 ianuarie, ora 10:00: ger în cea mai mare parte a țării, cu minime între -19 și -9 grade (cele mai scăzute valori în Transilvania și în zonele montane)

13 ianuarie, ora 10:00 – 14 ianuarie, ora 10:00: vreme deosebit de rece și local ger în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei și zona de munte, cu maxime între -9 și -3 grade și minime între -13 și -6 grade

ANM menționează că și miercuri și joi vor mai fi posibile precipitații mixte și depuneri de polei, îndeosebi în jumătatea de nord a teritoriului. Mesajele vor fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor, inclusiv prin emiterea de avertizări nowcasting, dacă va fi cazul.