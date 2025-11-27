Adolescentă de 16 ani din Suceava, păcălită cu 600 de lei pe Instagram: A cumpărat pantofi sport de la un cont fals



O tânără de 16 ani din municipiul Suceava a sesizat miercuri, 26 noiembrie, Poliția după ce a fost înșelată cu 600 de lei în timp ce încerca să cumpere două perechi de încălțăminte sport prin Instagram.

Pe 20 noiembrie, fata a văzut în „Stories” contul „reps.true” care promitea adidași la prețuri foarte bune.

A plătit instant 600 lei prin coduri BT Pay, vânzătorul asigurând-o că produsele vor ajunge rapid.

După șase zile fără să primească niciun colet și fără răspuns la mesaje, contul a blocat-o și a dispărut.

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Suceava au deschis dosar penal pentru înșelăciune și efectuează cercetări pentru identificarea autorului și recuperarea prejudiciului.

Cazul se adaugă seriei tot mai lungi de înșelăciuni pe rețelele socialem iar Poliția recomandă

plătiți doar cu opțiune de retur

verificați comentariile și vechimea contului

nu trimiteți bani prin Revolut/BT Pay la necunoscuți