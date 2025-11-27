Rădăuți: Șofer beat și agresiv, încătușat în stradă și reținut 24 de ore după ce a refuzat testul pentru droguri și probele de sânge



În noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 00:00, o patrulă a Compartimentului Rutier Rădăuți a observat un Volvo care se deplasa pe strada General Iacob Zadik, dinspre Piața Unirii către Calea Cernăuți.

După semnalul regulamentar cu semnalele luminoase și acustice, conducătorul auto a oprit pe partea dreaptă. Când polițiștii s-au prezentat și i-au cerut actele, bărbatul – un localnic de 32 de ani – a declarat că are permis eliberat în Marea Britanie, dar nu îl avea asupra sa.

Testul cu aparatul etilotest a indicat 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pe scaunul din dreapta se afla o tânără, iar când agenții au încercat să o legitimeze, șoferul a devenit extrem de agresiv: a început să țipe, a împins polițistul și a încercat să blocheze accesul la pasageră. Pentru siguranța echipajului și a celor din jur, polițiștii au fost nevoiți să-l încătușeze în stradă și să-l introducă cu forța în autospecială.

La sediul Poliției Municipiului Rădăuți, bărbatul a refuzat categoric testarea cu aparatul Drugtest pentru substanțe psihoactive. A fost dus de la Spitalul Municipal Rădăuți, unde a acceptat inițial recoltarea pentru alcoolemie, dar a refuzat în fața medicului de gardă recoltarea celei de-a doua probe pentru substanțe interzise

În plus, verificările au arătat că Volvo-ul nu avea poliță RCA valabilă și avea ITP expirat

Pe numele său au fost întocmite dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului și refuzul sau sustragerea de la prelevarea mostrelor biologice.

La finalul probatoriului, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore, iar bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

El a primit și amenzi contravenționale în valoare totală de 10.687 lei pentru abaterile rutiere.