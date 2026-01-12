Accident rutier pe DN 2K la Milișăuți: După o depășire pe linia continuă s-a oprit într-un arbore



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident s-a produs duminică seara în Milișăuți.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, duminică, 11 ianuarie 2026, în jurul orei 22:00, pe DN 2K în interiorul orașului Milișăuți, un șofer în vârstă de 33 de ani a încercat să depășească un alt autoturism pe marcaj longitudinal continuu.

În timpul manevrei, conducătorul a pierdut controlul direcției, a acroșat lateral mașina din față, după care a părăsit partea carosabilă și a lovit un arbore.

În urma impactului au rezultat avarii la ambele autoturisme. Șoferul care a inițiat depășirea a suferit o contuzie la umărul drept și a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal Rădăuți (rănit ușor).

Ambii conducători au fost testați cu etilometrul – rezultate negative.

Cazul a fost înregistrat ca dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.