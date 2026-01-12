Ger extrem în România: Temperaturile scad până la -19 grade în noaptea de luni spre marți – IGSU îndeamnă la maximă prudență



Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis un avertisment urgent privind instalarea unui val de aer rece puternic care va afecta aproape întreaga țară în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie 2026). Conform mesajului transmis de autorități, temperaturile minime vor coborî între -19 și -9 grade Celsius, cu cele mai scăzute valori înregistrate în Transilvania și în zonele montane.

Avertizarea este valabilă începând de astăzi, ora 20:00, și până mâine dimineață, la ora 10:00.

În acest interval, gerul va testa rezistența organismului uman, iar condițiile meteorologice dificile vor crește riscul de accidente casnice, incendii și probleme de sănătate, în special pentru persoanele vulnerabile (copii, vârstnici, persoane cu afecțiuni cronice).

IGSU își exprimă gândurile de solidaritate față de colegii pompieri și salvatori care vor fi la datorie în această noapte, mulți dintre ei implicați în misiuni de stingere a incendiilor în condiții extrem de dificile cauzate de frigul pătrunzător.

„Protejați-vă pe voi, pe cei vulnerabili și animalele, îmbrăcați-vă adecvat și limitați deplasările la strictul necesar. De multe ori, cea mai sigură opțiune este să rămâneți la adăpost. Fiți prudenți în folosirea mijloacelor de încălzire și nu adormiți niciodată cu focul aprins în sobă”, a transmis IGSU.

Această avertizare vine în contextul unei informări meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), care confirmă o vreme deosebit de rece, cu ger persistent noaptea și dimineața, ninsori locale și strat de zăpadă în unele regiuni.Autoritățile îndeamnă cetățenii să manifeste responsabilitate sporită în următoarele ore și să apeleze la 112 în cazul producerii unor situații de urgență.