Suceveancă păgubită cu 1.100 de lei după ce a căzut victimă unei înșelăciuni clasice pe WhatsApp – „Fiica mea are nevoie urgentă de bani”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O femeie din municipiul Suceava a fost păgubită cu suma de 1.100 de lei după ce a fost indusă în eroare printr-un mesaj SMS care pretindea că provine de la fiica sa.

Potrivit informațiilor furnizate de Poliția municipiului Suceava, la data de 11 ianuarie 2026, în jurul orei 16:30, persoana vătămată a sesizat poliția cu privire la un incident produs pe 9 ianuarie 2026, în jurul orei 16:00.

Victima a primit un mesaj SMS cu următorul conținut: „Bună mama! Îmi poți trimite un mesaj pe WhatsApp? Acesta este noul meu număr” și i-a livrat un link fals.

După accesarea link-ului, persoana a fost redirecționată către aplicația WhatsApp, unde o persoană necunoscută, care se prezenta drept fiica sa, i-a solicitat mai multe sume de bani, invocând situații urgente legate de plata unor comenzi.

Persoana vătămată, crezând că ajută cu adevărat fiica, a împrumutat de la o prietenă suma totală de 1.100 de lei și a transferat banii pe contul bancar indicat de presupusa fiică.

Ulterior, în urma unei discuții reale cu fiica sa (pe numărul de telefon corect), femeia și-a dat seama că a fost victima unei înșelăciuni bine puse la punct.

În cauză, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Suceava efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune. Dosarul urmează să fie repartizat Biroului Investigații Criminale pentru continuarea cercetărilor.