Suceava sărbătorește Ziua Națională cu paradă militară și expoziție de tehnică în Piața Tricolorului

Luni, 1 decembrie 2025, de la ora 12:00, Piața Tricolorului – „Monumentul Eroilor – Bucovina Înaripată” va găzdui ceremonialul militar oficial dedicat Zilei Naționale a României.

Evenimentul este organizat de Garnizoana Suceava împreună cu Batalionul 17 Vânători de Munte „Dragoș Vodă” Vatra Dornei, Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Bogdan Vodă” Suceava, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina”, Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni și Primăria Municipiului Suceava

Programul include un ceremonial militar cu onoruri și depuneri de coroane și expoziție statică de tehnică și armament aparținând structurilor MAI

La manifestare vor participa reprezentanți ai administrației publice județene și locale, cadre militare active, în rezervă și retragere, veterani de război, membri ai Asociației „Cultul Eroilor” filiala Suceava, precum și publicul larg.