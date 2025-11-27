Accident mortal Preutești: Al doilea suspect reținut 24 de ore pentru ștergerea urmelor de sânge


În dosarul accidentului rutier mortal produs pe 19 noiembrie pe DJ 208, în care a murit pietonul Mihai I., de 47 de ani, din comuna Preutești, polițiștii au reținut ieri, 26 noiembrie, un al doilea suspect.

Astfel, cu ocazia reexaminării autoturismului implicat în accidentul rutier, s-a stabilit faptul că prezintă urme de destratificare a prafului create dinamic ce au o formă neregulată, ce pornesc de la portiera dreapta spate, după care se continuă pe portiera dreapta față și apoi pe aripa dreapta față.

Astfel, potrivit anchetei, după impact, șoferul care a fugit de la locul faptei și a dus VW Passat-ul la locuința lui Gabriel S. din Arghira.

Acolo, Paul-Andrei S. fiul proprietarului, a spălat cu apă urmele de sânge de pe roata dreaptă față și de pe portierele laterale dreapta.

Ulterior, șoferul vinovat, Florin Verdeanu a condus mașina circa 600 de metri dus-întors pe un drum de pământ, intenționat, pentru a o murdări cu noroi și a masca eventualele urme rămase.

Procurorii au dispus ieri extinderea urmăririi penale, punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore față de Paul-Andrei S., pentru infracțiunea de „părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia”.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregului lanț al faptelor.


