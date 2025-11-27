Conferința REGIO Nord-Est „Cu gândul la 2034, acționăm în prezent!” – peste 70 de lideri locali au pus bazele viitoarelor fonduri europene



Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a organizat ieri, la Hotel Unirea, conferința regională „Cu gândul la 2034, acționăm în prezent!”, un eveniment care a adunat peste 70 de reprezentanți ai administrației publice, mediului de afaceri, universităților și societății civile din cele șase județe.

Deschisă printr-un mesaj video al Sofiei Alves, director DG REGIO, conferința a prezentat bilanțul primilor patru ani ai Programului Regional Nord-Est 2021–2027 și a deschis discuțiile concrete despre viitoarea perioadă de finanțare 2028–2034.

Cifrele prezentate:

România va primi în următorul exercițiu financiar aproximativ 60,2 miliarde euro (plus cooperare teritorială)

(plus cooperare teritorială) Accentul UE va fi pe cofinanțare diferențiată, descentralizare și dimensiune teritorială puternică și implicarea autorităților locale în proiectarea programelor

„Este important ca, începând de acum, până la finalul anului 2026, să ne așezăm la aceeași masă, Consilii Județene, Primării, mediul privat, societatea civilă, să vedem care ne sunt interesele, provocările, resursele, nevoile și unde vrem să punem investițiile, în așa fel încât să valorificăm ce am construit până acum, dar și să ne uităm atent la ce va urma. Este important să ne gândim la viitor și urmează cel puțin un an de efort intens pentru a pregăti acest viitor”, a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

Secretarul de stat Attila Kelemen a subliniat că „adevărata miză nu este suma, ci viziunea coerentă și capacitatea administrativă de a absorbi fondurile în beneficiul teritoriului”.

Panelul principal, moderat cu participarea liderilor județeni Stelian Simerea (vicepreședinte CJ Suceava), Valeriu Iftime (președinte CJ Botoșani), Marius Dangă (vicepreședinte CJ Iași) și primarilor din Roman, Vaslui și altor orașe, a pus pe masă prioritățile comune: infrastructură, sănătate, educație, sprijin pentru IMM-uri și dezvoltare rurală.

Evenimentul a marcat și un moment istoric: primul ciclu complet în care ADR Nord-Est este Autoritate de Management pentru fondurile regionale, poziție care permite o coordonare mult mai rapidă și mai aproape de nevoile reale ale comunităților.