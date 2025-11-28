ISU „Bucovina”: Măsuri de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență pe timpul minivacanței de 1 Decembrie



În ajunul minivacanței prilejuite de Ziua Națională și Sfântul Andrei, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava” reamintește sucevenilor și turiștilor câteva reguli simple, dar esențiale, pentru ca zilele libere să fie cu adevărat liniștite.

Dacă plecați în stațiunile și pensiunile din județ, nu lăsați reșoul sau aeroterma în priză când ieșiți din cameră și verificați dacă aparatele de încălzire sunt omologate și în stare bună. La sosire, aruncați o privire peste planul de evacuare afișat pe spatele ușii – durează 10 secunde și poate face diferența într-o situație limită.

La evenimentele publice din aceste zile, parcați civilizat: un loc ocupat aiurea poate bloca hidrantul sau accesul pompierilor. Căile de evacuare trebuie să rămână libere, indiferent cât de aglomerat e.

Acasă, înainte să plecați la colindat sau la rude, verificați soba și coșul de fum. O improvizație la instalația electrică sau o sobă crăpată poate transforma o seară de sărbătoare în coșmar.

Pompierii și paramedicii SMURD vor fi la datorie non-stop în tot județul, gata să intervină oricând este nevoie.

Dacă totuși se întâmplă ceva, sunați imediat la 112 și spuneți clar unde sunteți și ce vedeți în jurul vostru.

Mai multe sfaturi practice găsiți pe fiipregatit.ro și în aplicația gratuită DSU.

Vă dorim o minivacanță frumoasă, caldă și, mai ales, în siguranță!