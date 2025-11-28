VIDEO//Ministrul Transporturilor: Autostrada A7 Pașcani–Siret devine drum expres pentru a fi gata mai repede și a se încadra în finanțare



UPDATE: Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a transmis autorităților județene sucevene că proiectul de autostradă rămâne de la Pașcani la Suceava și că s-a exprimat greșit în declarația pe care a făcut-o privind trecerea tronsoanelor de autostradă la drum expres pentru că făcea referire la doar la ultimul segment al drumului, Suceava-Siret.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat ieri, la inaugurarea unui nou lot al Autostrăzii Moldovei (A7), că tronsonul Pașcani–Siret va fi transformat integral în drum expres pentru a accelera execuția și a se încadra în fondurile disponibile prin programul SAFE.

„Autostrada Moldovei o vom finaliza până la Pașcani anul viitor. Ultimul tronson, Pașcani–Siret, pe care l-am scos din PNRR și îl vom finanța prin SAFE, va fi gata probabil peste încă un an. Acolo aveam trei segmente – două de autostradă și unul de drum expres. Vom transforma totul în drum expres ca să finalizăm cât mai repede și să ne încadrăm în banii alocați prin SAFE”, a declarat ministrul.

Decizia vine după ce tronsonul a fost retras din Programul Operațional Transporturilor (nu din PNRR n.r) din motive neclare și a fost mutat pe programul SAFE, cu un buget mai limitat.

Inițial informațiile erau că doar tronsonul Suceava-Siret va fi transformat în drum expres, dar ministrul Transporturilor a arătat acum că întreaga Autostradă A 7 de la Pașcani la Siret va fi doar drum expres.

Drumurile expres au profile mai simple decât autostrăzile (fără bandă de urgență continuă și cu anumite standarde tehnice reduse), ceea ce ar permite o execuție mai rapidă și costuri mai mici.