Prof. dr. Roxana Filip la conferința ESCMID de la Tbilisi pe tema rezistenței la antibiotice

Prof. dr. Roxana Filip, medic coordonator al Laboratorului BK Biologie Moleculară din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava și profesor universitar la USV, a participat în perioada 24–25 noiembrie la Conferința Internațională „Modern challenges and Global Health Issues in Microbiology Focusing on Eastern Europe and the Caucasus region”, organizată la Tbilisi State Medical University sub egida Societății Europene de Microbiologie Clinică și Boli Infecțioase (ESCMID).

Filip a condus sesiunea orală dedicată rezistenței la antibiotice și a prezentat lucrarea „Rezistența tulpinilor de Mycobacterium tuberculosis în România”, care a stârnit un interes deosebit în rândul participanților din Georgia, Turcia, Armenia și alte țări.

„Participarea a fost un excelent prilej de a stabili conexiuni cu cercetători preocupați de aceleași probleme majore: inițierea rapidă a tratamentului țintit și scurtarea timpului de diagnostic. Rezistența la antibiotice și diseminarea clonelor rezistente sunt provocări comune în toate țările prezente. Metodele de diagnostic utilizate la Spitalul Județean Suceava sunt aliniate la protocoalele europene, iar rezultatele noastre sunt comparabile cu cele din regiune”, a declarat prof. dr. Roxana Filip la revenirea în țară.

La conferință au mai vorbit președintele ESCMID, Robert Leo Skov, și specialiști din Istanbul, Ankara și Erevan, subliniind caracterul global al amenințării reprezentate de rezistența antimicrobiană.