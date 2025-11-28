Ateliere de creație și vânătoare de comori, alături de Cercetași, la Iulius Mall Suceava



În minivacanța de 1 Decembrie, Iulius Mall Suceava devine locul perfect în care copiii tăi pot afla mai multe despre tradiții prin joacă, culoare și aventură. Cercetașii suceveni îi așteaptă pe micii artiști, să dea frâu liber imaginației și curiozității, în cadrul evenimentului „Eșarfe Tricolore”. Participarea este gratuită, iar distracția este garantată. Mai mult, copiii vor fi provocați să se înscrie la o super vânătoare de comori, ce le va aduce surprize și provocări.

Între 28 noiembrie și 1 decembrie, cei mici pot afla într-un mod interactiv ce reprezintă Ziua Națională a României. În fiecare zi vei regăsi o expoziție de obiecte handmade realizate de Cercetași, pregătită să îi inspire pe copii înainte de a intra în lumea atelierelor tematice.

Activitățile au loc vineri, între orele 18:00 și 21:00, iar sâmbătă, duminică și luni între orele 16:00 și 21:00. Cei mici se vor bucura de ateliere de pictură pe față și codițe colorate, vor da frâu imaginației la atelierul de creație, unde pot construi căsuțe cu piese LEGO®.

Zilnic, Iulius Mall Suceava se transformă și într-un adevărat studio de artă. Copiii vor intra în jocul culorilor la atelierul „Culorile Unirii”, inspirat din nuanțele tricolorului. Iar pentru cei care adoră aventura, Cercetașii au pregătit o vânătoare de comori plină de surprize și provocări.

La Iulius Mall Suceava, weekend-ul acesta este despre joacă, dezvoltare și bucurie în familie. Vino să trăiești alături de cei mici momente pline de bucurie și râsete!