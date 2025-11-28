Ministrul Transporturilor spune că s-a exprimat greșit și că segmentul Pașcani-Suceava va fi autostradă



Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a transmis autorităților județene sucevene că proiectul de autostradă rămâne de la Pașcani la Suceava și că s-a exprimat greșit în declarația pe care a făcut-o privind trecerea tronsoanelor de autostradă la drum expres pentru că făcea referire la doar la ultimul segment al drumului, Suceava-Siret.

Ministrul a discutat cu autorități sucevene și le-a spus că în declarația pe care a făcut-o s-ar fi referit la segmentul Suceava-Siret care va fi drum expres și nu la întregul tronson Pașcani-Siret.

„Autostrada Moldovei o vom finaliza până la Pașcani anul viitor. Ultimul tronson, Pașcani–Siret, pe care l-am scos din PNRR și îl vom finanța prin SAFE, va fi gata probabil peste încă un an. Acolo aveam trei segmente – două de autostradă și unul de drum expres. Vom transforma totul în drum expres ca să finalizăm cât mai repede și să ne încadrăm în banii alocați prin SAFE”, a declarat ministrul la inaugurarea unui tronson al Autostrăzii A7.