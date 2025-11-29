Sucevean păcălit pe o platformă de vânzări: A plătit o tabletă HONOR care nu a mai ajuns niciodată


Un bărbat din municipiul Suceava a sesizat vineri Poliția după ce a fost înșelat cu suma de 360 de lei prin intermediul platformei OLX.

La 12 noiembrie, suceveanul a văzut un anunț aparent avantajos: o tabletă HONOR second-hand la prețul de 500 de lei. După negocieri telefonice cu vânzătorul (care apărea sub numele „Călin”), s-a înțeles să plătească 360 de lei și să primească produsul prin curier.

Banii au fost transferați pe 13 noiembrie, vânzătorul promițând că trimite coletul a doua zi și va transmite codul AWB. După câteva zile de așteptare, cumpărătorul a descoperit că a fost blocat atât pe telefon, cât și pe OLX, iar tableta nu a mai ajuns niciodată.

Poliția Municipiului Suceava a deschis dosar penal pentru înșelăciune și continuă cercetările pentru identificarea autorului.

Polițiștii reamintesc: nu transferați bani în avans pentru produse nevăzute și folosiți exclusiv opțiunea „Plată și livrare prin OLX” pentru siguranță maximă.


