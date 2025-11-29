Scandal în Policlinica Suceava: Tânără lovită cu palma peste față, din gelozie de o altă tânără



O tânără a fost lovită cu palma în plină Policlinică Areni, la etajul 3, în timp ce aștepta la coadă pentru un consult medical.

Incidentul a avut loc vineri, în jurul orei 11:00. Pe fondul unei presupuse gelozii, considerând că aceasta a interacționat cu concubinul ei, o altă tânără i-a aplicat o palmă în zona feței, fără să producă leziuni vizibile.

Poliția Municipiului Suceava a intervenit rapid la sesizarea mamei uneia dintre tinere.

Victima a declarat că nu are nevoie de îngrijiri medicale și că nu dorește să depună plângere penală pentru lovire. I-a fost explicat dreptul de a solicita ordin de protecție provizoriu conform Legii 26/2024, dar a refuzat.

Cele două tinere se cunoșteau, conflictul fiind de natură personală.

Cazul a fost clasat fără dosar penal, după ce victima a confirmat în scris că nu dorește urmărirea faptei.