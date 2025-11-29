Un bărbat din Arbore și-a reclamat concubina la poliție după ce aceasta a aruncat cu telefonul și a spart geamul ușii de acces



Poliția orașului Solca a fost sesizată, vineri dimineața, de un bărbat din Arbore care și-a reclamat concubina că „face scandal”

Ajunși la fața locului, polițiștii au aflat că cei doi parteneri au avut un conflict verbal aprins și că bărbatul a reproșat că femeia ține câinele în casă în timp ce femeia a replicat că el nu ajută la treburile gospodărești

Într-un moment de nervi, femeia a aruncat cu telefonul spre ușa de acces, spărgând geamul.

Femeia a fost agitată, așa că a fost chemată o ambulanță care i-a acordat îngrijiri la fața locului, fără a fi nevoie de transport la spital.

Polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului, dar bărbatul a refuzat să-l semneze și i s-a înmânat cererea pentru ordin de protecție, pe care nu a dorit să o depună.

Nu au fost constatate infracțiuni, cei doi au fost consiliați, iar conflictul a fost aplanat și nu s-a depus plângere penală.