Ceață densă în zonele joase din Suceava: Peste 100 de polițiști sunt pe teren pentru monitorizarea și fluidizarea traficului

Poliția Suceava a scos pe drumurile județului peste 100 de polițiști rutieri și 40 de autospeciale pentru monitorizarea traficului în condițiile Codului Galben de ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m.

Potrivit ANM, până la ora 17:00 este în vigoare o atenționare cod galben de ceață pentru localitățile Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămești, Pârteștii de Jos, Calafindești, Drăgoiești, Drăgușeni, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Șerbăuți, Ciprian Porumbescu, Burla, Bălăceana.

Recomandările polițiștilor:

Reduceți viteza și circulați cu maxim 30 km/h în localități și 50 km/h în afara lor când vizibilitatea scade sub 100 m

și când vizibilitatea scade sub 100 m Folosiți obligatoriu luminile de întâlnire și proiectoarele de ceață (și ziua!)

Măriți distanța față de mașina din față – oprirea bruscă devine extrem de periculoasă

Nu frânați brusc și nu depășiți coloane

Echipați mașina cu anvelope de iarnă și verificați ștergătoarele și dezaburirea

Pietonii și bicicliștii – purtați elemente reflectorizante și traversați doar prin locuri marcate

„Câteva secunde de neatenție (telefon, radio, filmări) pot fi fatale în ceață. Nu vă distrageți atenția de la drum nici măcar o clipă”, avertizează IPJ Suceava.

Polițiștii acționează și pentru depistarea șoferilor băuți sau care încalcă grav regulile de circulație.