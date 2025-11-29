Accident grav pe DN17 la Ilișești cu șase persoane rănite, dintre care trei minori



Un accident rutier grav s-a produs sâmbătă după amiaza pe DN17, pe raza localității Ilișești, în urma coliziunii frontale între două autoturisme.

Potrivit plutonier Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la fața locului au intervenit forțele de salvare cu o autospecială de descarcerare, autospecială de stingere și ambulanță SMURD B2, trei echipaje SAJ, iar suplimentar, alte două ambulanțe SMURD (B2 și TIM)

În cele două mașini se aflau șase persoane: trei adulți și trei minori. Toate victimele sunt conștiente și cooperante, dar prezintă multiple leziuni. Se lucrează intens pentru acordarea primului ajutor și transportul lor la spital.

Cele 6 victime sunt transportate la spital pentru îngrijiri medicale și tratament de specialitate.

Traficul a fost blocat temporar pe ambele sensuri în zonă.

În evenimentul rutier a fost acroșată și o a treia mașină, fiindcă implicată doar conducătoarea acestuia, care nu necesită îngrijiri medicale.