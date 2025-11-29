Cod Galben de ceață prelungit în județul Suceava până la ora 21:00



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Administrația Națională de Meteorologie a prelungit avertizarea Cod Galben de ceață densă pentru mare parte din județul Suceava până la ora 21:00.

Fenomenul afectează peste 50 de localități, printre care Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Cajvana, Siret, Dolhasca, Salcea, Liteni, Milișăuți, Vadu Moldovei, Șcheia, Bosanci și zeci de comune.

Vizibilitatea este redusă local sub 200 m, iar izolat scade chiar sub 50 m, în special în zonele joase și în depresiuni.

Poliția Rutieră Suceava recomandă:

circulație cu viteză redusă (max. 30–50 km/h în funcție de vizibilitate)

folosirea obligatorie a luminilor de ceață și a celor de întâlnire

distanță mărită între vehicule

evitarea manevrelor riscante

Pe DN17, DN29A și drumurile județene din zonă s-au format deja porțiuni cu ceață foarte densă.