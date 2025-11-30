Mesaj de felicitare al Înaltpreasfințitului Părinte Calinic celor cu numele Andrei și Andreea cu prilejul prăznuirii Sfântului Apostol Andrei

Intră acum și în grupul de
Cu ocazia sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat la apostolat și Ocrotitorul României, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a transmis un călduros mesaj de felicitare tuturor celor care poartă numele Sfântului Andrei și Andreea.
În mesajul său, ÎPS Calinic subliniază chemarea specială a „celui întâi chemat” și roagă mijlocirea Sfântului Apostol Andrei pentru întărirea în credința ortodoxă și pentru sporirea curajului de a mărturisi Adevărul lui Hristos în lume.
Textul integral al mesajului este următorul:
HRISTOS ESTE CĂLCÂI ADEVĂRUL ȘI VIAȚA
MESAJ DE FELICITARE A CELOR CU NUMELE ANDREI ȘI ANDREEA
Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat la cunoașterea lui Dumnezeu, sfințit prin harul Duhului Sfânt la Cincizecime, să mijlocească înaintea Mielului lui Dumnezeu pentru a vă întări în credința cea adevărată, sporindu-vă curajul mărturisirii Cuvântului celui de viață dătător, precum și în lucrarea virtuților în viața dumneavoastră și a semenilor.
La mulți, buni, sănătoși și binecuvântați ani!
✠ Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților
