Deputatul AUR Petru-Gabriel Negrea cere lui Ilie Bolojan să prezinte un plan credibil după ce inflația de aproape 10 la sută erodează puterea de cumpărare a românilor

Deputatul AUR de Suceava Petru-Gabriel Negrea a tras un semnal de alarmă privind criza economică care afectează tot mai grav familiile și afacerile din România, pe fondul inflației persistente la niveluri ridicate.

Potrivit datelor oficiale publicate de Institutul Național de Statistică (INS), rata anuală a inflației a ajuns la 9,8% în octombrie 2025, în scădere marginală față de 9,9% în septembrie, confirmând o stagnare periculoasă care subminează puterea de cumpărare a cetățenilor.

„Familiile se luptă să acopere costurile de bază, iar mediul de afaceri, în special IMM-urile și sectorul HoReCa, funcționează sub presiuni financiare greu de gestionat. Energia, carburanții și serviciile se scumpesc repetat, iar Guvernul nu prezintă un plan credibil pentru stabilizarea economiei”, a declarat deputatul Petru-Gabriel Negrea, într-un comunicat remis redacției.

În contextul datelor furnizate de INS, BNR și Ministerul Finanțelor, deputatul AUR a adresat o interpelare oficială Prim-ministrului, solicitând răspunsuri concrete și măsuri imediate pentru contracararea efectelor inflației. Întrebările cheie incluse în document vizează:

Evoluția estimată a inflației până la finalul anului 2025 și în 2026;

Intervențiile urgente pentru protejarea populației cu venituri vulnerabile;

Sprijinul destinat companiilor afectate de costurile majorate la energie și carburanți;

Modul de coordonare dintre politicile guvernamentale și politica monetară a BNR;

Mecanismele de monitorizare și raportare ce trebuie implementate pentru informarea transparentă a Parlamentului și a cetăților.

„România traversează deja o perioadă dificilă. Persistența inflației duce la erodarea siguranței economice a fiecărei familii și devine un factor care blochează investițiile, dezvoltarea și locurile de muncă. Este esențial ca Guvernul să prezinte un plan realist, cu termene clare și rezultate verificabile. Oamenii așteaptă responsabilitate, nu explicații generale”, a subliniat deputatul Negrea.