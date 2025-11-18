Poliția Suceava reamintește: Anvelopele de iarnă devin OBLIGATORII imediat ce drumurile sunt acoperite cu zăpadă, gheață sau polei – Amendă până la 4.050 lei și talon reținut



Indiferent de data din calendar, legea este clară: de îndată ce drumurile publice sunt acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, toți conducătorii auto au obligația legală să circule doar cu anvelope de iarnă (marcate cu M+S, MS sau M&S). Pentru autovehiculele de transport marfă peste 3,5 tone și cele de transport persoane cu mai mult de 9 locuri (inclusiv șoferul), este obligatorie echiparea cu anvelope de iarnă pe axa/axele de tracțiune sau montarea lanțurilor/antiderapantelor omologate.

Nerespectarea prevederilor se sancționează în clasa a IV-a de contravenții: • amendă de la 1.822 la 4.050 lei (9–20 puncte-amendă) • reținerea certificatului de înmatriculare până la remedierea problemei

„Legea se aplică ORICÂND condițiile de drum impun folosirea anvelopelor de iarnă”, atrag atenția polițiștii suceveni.

Recomandările Poliției Rutiere Suceava pentru sezonul rece:

Verificați starea anvelopelor și presiunea înainte de fiecare plecare

Adaptați permanent viteza la condițiile de drum și creșteți distanța față de vehiculul din față

Folosiți frâna de motor pe porțiunile alunecoase și evitați manevrele bruște

În trafic aglomerat sau precipitații, păstrați calmul și nu blocați intersecțiile

Porniți luminile de întâlnire și folosiți luminile de ceață dacă vizibilitatea scade

În caz de pană pe drum alunecos, amplasați triunghiurile de presemnalizare la distanță mai mare decât în mod normal

Nu consumați alcool și nu folosiți telefonul mobil la volan (doar cu sistem hands-free)

Planificați traseul și informați-vă despre starea drumurilor și prognoza meteo

Pietonilor li se recomandă să circule doar pe trotuare, să poarte îmbrăcăminte cu elemente reflectorizante și să traverseze doar prin locurile marcate, după o asigurare temeinică.

„Siguranța dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic depinde în mare măsură de pregătirea din timp și de respectarea regulilor. Circulați preventiv!”, este mesajul transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Suceava.