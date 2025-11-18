Eleganță și mister la Cajvana: Balul Bobocilor 2025 i-a desemnat pe Miss și Mister – Alexandra Știrbu și Toader Bîrgăuan



La sfârșitul săptămânii trecute, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” din Cajvana, a găzduit, pe scena Căminului Cultural din localitate, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului: Balul Mascat al Bobocilor, 2025. Sub tema eleganței și a misterului, bobocii au pășit pe scenă, transformând sala într-un cadru de poveste, marcat de măști strălucitoare, grație și multă emoție.

Evenimentul s-a bucurat de prezența unor invitați de seamă. Domnul Robu Nicolae, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, domnul primar Tomăscu Gheorghe și, nu în ultimul rând, domnul viceprimar Iacoban Gheorghe, au onorat invitația, adresând mesaje de încurajare tinerilor. De asemenea, domnul director coordonator Ciotu Iulian a subliniat importanța evenimentului în viața comunității școlare.

​„Dragii mei, să nu uitați niciodată că spiritul acestui liceu este clădit pe excelență și pe valorile comunității. Mă bucur enorm să văd că tradiția Balului Bobocilor continuă să aducă zâmbete și bucurie. Vă îndemn să fiți curajoși, să visați măreț și să vă susțineți mereu. Vă felicit pe toți, iar vouă, bobocilor, vă urez un drum strălucitor!” (Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava și fost director coordonator al liceului, dl. Robu Nicolae).

„Sunt mândru de tinerii noștri. Fiecare bal al bobocilor este o dovadă că în localitatea noastră educația merge mână în mână cu spiritul civic și cu talentul. Sărbătoriți tinerețea și bucurați-vă de fiecare clipă a acestei seri. Susținem cu toată inima activitatea liceului și vă asigurăm de tot sprijinul nostru. Distracție plăcută tuturor!” ( edilul localității Cajvana, domnul primar Tomăscu Gheorghe).

De asemeni și domnul viceprimar, Iacoban Gheorghe, a adresat câteva cuvinte publicului prezent, organizatorilor și participanților. ​„Văd în această sală viitorul comunității noastre. Voi, dragi boboci și elevi, sunteți cea mai valoroasă resursă a noastră. Vă doresc ca această seară să fie unică, plină de energie și prietenie. Felicitări organizatorilor și mult succes tuturor concurenților!”

​ După o competiție plină de farmec și probe captivante, titlurile mult râvnite au fost adjudecate de: Miss Boboc 2025 – Știrbu Alexandra Camelia și Mister Boboc 2025 – Bîrgăuan Toader Ionuț.

Cei doi boboci au impresionat juriul și publicul cu prestațiile lor de la proba de aptitudini și cu eleganța desăvârșită etalată la proba de gală.

​ Balul, prezentat de gazdele carismatice Negruseri Laura, Negruseri Ancuta, Andreica Irina și Iluan Sara Gessica, a debutat cu o intrare spectaculoasă a celor zece concurenți, care au adus pe scenă magia Balului Mascat.

Juriul, format din personalități marcante precum doamnele dir. adjunct Ureche Casandra și Tomuț Cristina, reprezentantul cadrelor didactice, Lucan Casandra, Miss Boboc 2024, Pîțu Andreea, Mister Boboc 2022, Sînăucean Vasile, reprezentantul elevilor, Gurău Paraschiva Andreea, și reprezentantul sponsorilor Cârcu Diana, a avut misiunea dificilă de a departaja tinerii talentați.

​ Pe parcursul serii, publicul a fost răsfățat cu numeroase momente artistice: muzică și dans: Mitrofan Luiza (clasa a VIII-a A), Savu Nectaria, Chindriș Anastasia și Rusu Daria au oferit recitaluri vocale impresionante, Diana Draghici și Andrei Șoldan au emoționat cu un dans contemporan plin de forță.

Un moment de dans elegant (rumba/samba) a fost oferit de elevii Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava, iar Dumitriuc Cristian a cucerit sala cu magia saxofonului.

Scenetele oferite de elevii de la Vatra Moldoviței și de clasa a XII-a A (despre BAC) au stârnit hohote de râs.

Un moment deosebit a fost prezentat de Seserman Camelia, interpretă de muzică ușoară și absolventă a ciclului gimnazial din cadrul liceului, care a emoționat publicul cu vocea sa.

Punctul culminant al serii a fost recitalul susținut de artista Polly, care a ridicat publicul în picioare cu energia și vocea sa.

​ Bobocii au trecut prin mai multe etape, demonstrându-și nu doar talentul, dar și spiritul de echipă și umorul: proba de dans – O demonstrație de grație și sincron, proba de provocări – momentul în care concurenții au fost testați în situații neașteptate, proba de aptitudini – Răcari George (dans modern/contemporan), Mîrza Gabriela Petronela (dans modern), Bîrgăuan Toader Ionuț și Săvuț Constantin David (pantomimă), Știrbu Alexandra Camelia (interpretare piesă), Boca Alexandru Toader (dans modern), Mitrofan Larisa Andreea (dans mixt), Negrușer Ionela (dans modern/contemporan), Boca Kevin Grigore (vals/contemporan) și Adam Deea Cristina (dans modern/vals) și-au etalat talentele individuale.

​ Pe lângă titlurile principale, au fost acordate și premii speciale:

​Miss și Mister Spontaneitate: Adam Deea și Boca Kevin Grigore

​Miss și Mister Dans: Mârza Gabriela Petronela și Săvuț Constantin David

​Miss și Mister Popularitate: Negrușeri Ionela și Boca Alexandru Toader

​Miss și Mister Eleganță: Mitrofan Larisa Andreea și Răcari George

​ Conducerea liceului a mulțumit tuturor celor implicați, de la cadrele didactice – director Ciotu Iulian, directori adjuncți, Crăciun Pîțu Marius, Ureche Casandra, Tomuț Cristina – și diriginte Moroșan Diana, până la partenerii externi: Știrbu Alexandra (machiaj), Mister John Hair Studio, Sînăucean Alina, Rusu Domnica (Hairstyliști), Șoldan Studio (foto/video) și Flowers and Gifts Boutique (florărie).

​ Un omagiu special a fost adus celor peste 40 de sponsori generoși ( TOP Scav, La Câmp, Pascari EXIM, Farmacia Tofan, La Puiu, AZTEKA Club, Sc Mitrofan SRL, Agro Scânteia, Bar Toni, Fitofarmacia Cajvana, La Rusu, CH Beauty, Constantin Pas, Bucovina Steak House, AgroLine, Negrea Market, Tofan Market, Music and Art School, Simigeria Giulia, Foșalău Clothes, Cîrcu Floarea Hairstyle, Pîțu Trans One Auto, La Codrii Cajvanei, Stejar Bar and Pub, Top cadastru Bucovina, Natcom Travel, Strugar SRL, Schimb Valutar, Morosan Grup, ATTIN, Saga Mob, GVI Scav, Gvm Minimarket, Magazin Mârza, Auto Chindriș, Juky park, Eden Jucan, Expert Carta, Vulcanizare TE, Hariuc Market, Patiseria Gustul Divin, La Giammi, Auto ILY, Biancheria, Fornetti, Morochiri, Nord top Cad, Pro Auto Gabi Chindriș etc.), al căror sprijin constant a făcut posibilă realizarea acestui eveniment spectaculos.

Conducerea liceului din Cajvana, reprezentată de domnul director coordonator, profesor Ciotu Iulian, s-a arătat mulțumită de desfășurarea evenimentului.

„În calitate de director, subliniez importanța majoră a acestui eveniment: Balul Bobocilor nu este doar un spectacol, ci o lecție de organizare, de colaborare și de punere în valoare a talentelor. Mă bucur să avem alături de noi personalități care ne onorează cu prezența și ne încurajează. Dragi elevi, prețuiți anii de liceu, învățați din fiecare experiență și faceți din această seară o amintire de neuitat!”( director coordonator, prof. Ciotu Iulian).

​ Balul Mascat al Bobocilor 2025 rămâne o amintire de neuitat, un simbol al energiei și al promisiunii unei noi generații de elevi talentați la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” din Cajvana.

Toţi cei prezenţi au plecat acasă cu o amintire…o amintire a unui eveniment unic din viaţa lor.

Prof.înv.primar Seserman Lidia-Loredana

Responsabilă cu promovarea imaginii

Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare”, Cajvana