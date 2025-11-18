ASCOR Suceava are o nouă echipă de conducere pentru mandatul 2025–2027



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, duminică, 16 noiembrie 2025, Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români – filiala Suceava a organizat alegerile pentru noul Consiliu Director, care va coordona activitatea organizației în următorii doi ani.

La eveniment au participat membri ASCOR, voluntari și invitați de seamă: pr. Andrei Mocanu, îndrumătorul spiritual al filialei Suceava, pr. prof. Cristi-Gabriel Hurjui, consilier eparhial pentru Tineret și delegat al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, precum și dl Alexandru-Vasile Graur, președintele ASCOR Alba Iulia și delegat național.

În urma votului exprimat de membri, noua echipă ASCOR Suceava este formată din:

Președinte : Ana-Maria Corduș

: Ana-Maria Corduș Vicepreședinți : Simeon Rezniciuc și Anastasia Tofan

: Simeon Rezniciuc și Anastasia Tofan Secretar : Xenia Hapău

: Xenia Hapău Consilier Relații Externe : Sofia Tofan

: Sofia Tofan Coordonator Departament Credință-Cultură : Alexandra Corduș

: Alexandra Corduș Coordonator Departament Asistență Socială : Bianca Georgiana Moloci

: Bianca Georgiana Moloci Coordonator Departament Sport-Turism : Franciuc Robert

: Franciuc Robert Coordonator Departament Resurse Umane: Ioana Cibotari

Noua conducere își propune să continue proiectele de succes ale asociației și să inițieze activități noi, menite să apropie tinerii studenți de valorile credinței ortodoxe și să întărească comunitatea creștină din mediul universitar sucevean. Printre priorități se numără organizarea de evenimente duhovnicești, culturale și filantropice, consolidarea colaborării cu instituțiile locale și dezvoltarea legăturilor cu celelalte filiale ASCOR din țară.

Conducerea ASCOR Suceava mulțumește din suflet echipei mandatului 2023–2025 pentru toată dăruirea și munca depusă, care au așezat bazele solide pe care se construiește acum mai departe. Mulțumiri speciale merg și către toți membrii și voluntarii care au participat la alegeri și care susțin, zi de zi, misiunea asociației.