România nu știe cât pământ agricol este în mâinile străinilor. Deputatul sucevean Petru Negrea spune că e o problemă de securitate națională



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Deputatul AUR de Suceava Petru-Gabriel Negrea acuză statul român că a pierdut complet controlul asupra uneia dintre cele mai importante resurse strategice: terenul agricol.

În răspunsul oficial primit de la Ministerul Agriculturii la interpelarea sa, instituția recunoaște că nu deține date complete privind câte hectare agricole sunt deținute, direct sau indirect, de capital străin și nici nu poate urmări schimbările de acționariat în marile companii care exploatează zeci de mii de hectare.

„România se confruntă cu o inflație alimentară ridicată, iar prețurile la produse de bază cresc constant. În acest climat economic, terenul agricol devine elementul-cheie al securității alimentare, deoarece asigură hrana populației și stabilitatea economică. Cine controlează pământul controlează producția alimentară și viitorul unei națiuni”, a declarat deputatul AUR.

În contextul în care inflația alimentară rămâne printre cele mai mari din UE și prețurile la pâine, ulei sau carne cresc constant, lipsa evidenței reale devine un risc direct la securitatea națională.

Petru-Gabriel Negrea cere premierului și Guvernului să trateze subiectul ca pe o prioritate absolută și propune trei măsuri imediate:

Actualizarea completă a Registrului Național al Terenurilor Agricole – să se știe în timp real cine deține fiecare hectar: cetățean român, firmă românească sau capital străin. Monitorizarea tuturor transferurilor indirecte (vânzări de firme, fuziuni, schimbări de acționariat) – pentru a opri preluarea mascată a terenurilor. Întărirea legislației funciare – pământul agricol să fie declarat patrimoniu strategic și protejat corespunzător.

„Pământul nu poate fi mutat sau înlocuit. Este baza hranei și a economiei. Statul trebuie să știe cine îl controlează. Lipsa acestor informații este un risc direct la adresa viitorului României”, afirmă deputatul AUR.