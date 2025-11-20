Magia sărbătorilor începe la Iulius Mall Suceava: Vineri aprindem luminile de Crăciun, în atmosfera feerică adusă de școala de muzică Romantic ART Music



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Notează data în calendar și adu-ți întreaga familie la Iulius Mall Suceava pentru a da startul celui mai îndrăgit sezon al anului! Vineri, pe 21 noiembrie, de la ora 18.00, intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă odată cu aprinderea luminițelor și bucură-te de concertul de colinde oferit de elevii Școlii Romantic ART Music.

Când vine vorba de Crăciun, nimic nu este prea mult. Anul acesta, la Iulius Mall Suceava ți-am pregătit o surpriză cu totul specială: un adevărat Orășel al lui Moș Crăciun care te poartă într-o lume de basm. Vineri, de la ora 18.00, ne întâlnim în parcul mall-ului, lângă brad, unde aprindem luminițile și ne bucurăm de un recital al elevilor Școlii Romantic ART Music. Decorul din interior te întâmpină cu o căsuță rustică împodobită cu ghirlande și un acoperiș plin de zăpadă. Totul este înconjurat de brazi ninși, stânci de gheață și un decor spectaculos suspendat – fulgi uriași de zăpadă, steluțe și nori pufoși din care „curg” perdele de gheață.

Iar magia continuă și în exterior! În parc, acolo unde Moș Crăciun aprinde oficial luminițele, te așteaptă un brad de Crăciun impresionant, decorat cu mii de ornamente în nuanțe de burgundy și auriu, împletite cu elemente naturale. Atmosfera este completată de bradul de lângă cafeneaua Zireto, care aduce un plus de strălucire și armonie întregului ambient. Fiecare colț al Iulius Mall Suceava vibrează de spiritul sărbătorilor, devenind locul perfect pentru momente de neuitat alături de cei dragi.

La Iulius Mall Suceava găsești inspirație pentru ultimele cadouri de Crăciun. Poți alege din colecțiile speciale de sărbători și ofertele de la magazine precum Lefties și Stradivarius, până la Reserved, Mohito, House, Cropp și HalfPrice.

De la inaugurare, Iulius Mall Suceava impresionează publicul prin tematica și decorațiunile alese de Crăciun, iar anul acesta nu face excepție. Acum, ți-am pregătit spații de poveste în care să surprinzi momentele de neuitat alături de cei dragi.

Vino și tu să trăiești magia Crăciunului la Iulius Mall Suceava! Lasă-te cuprins de bucurie și emoții – sezonul sărbătorilor începe aici!