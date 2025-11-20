Un nor de praf saharian va ajunge în week-end în nordul țării



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) și Serviciul European de Monitorizare a Atmosferei Copernicus (CAMS) avertizează că un nor de praf saharian va traversa România în week-end.

Circulația aerului din sud-vest va transporta particulele fine de praf deșertic din nordul Africii (Sahara) către sud-estul Europei, inclusiv România. În zona de nord, depunerile vor fi observabile începând de vineri, 21 noiembrie, mai ales în județe precum Suceava, Maramureș, Bistrița-Năsăud și Cluj, unde prognoza meteo anunță ploi moderate.

Ploile vor „spăla” praful din atmosferă, creând un strat galben-maroniu pe suprafețe, similar cu episoadele din aprilie și octombrie anul acesta.

Fenomenul este natural, dar recurent din cauza schimbărilor climatice. Pentru hărți interactive și prognoze detaliate, consultați site-ul CAMS: Copernicus Atmosphere Monitoring Service.