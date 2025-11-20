Gheorghe Șoldan anunță un nou drum județean ocolitor al municipiului Suceava: 13 km care vor lega DN2 de DN29 fără să mai treci prin municipiu



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat, joi, demararea proiectului pentru o nouă variantă ocolitoare a municipiului Suceava, un drum județean modern care va decongestiona traficul rutier greu din oraș și va asigura o legătură directă între DN2 (E85, intrarea dinspre Fălticeni) și DN29 (E58, drumul spre Botoșani).

Noul drum va avea o lungime de aproximativ 13 kilometri, lățime de 8 metri și un regim de viteză de 90 km/h. Traseul va trece prin extravilanul comunelor Ipotești și Bosanci, va traversa râul Suceava și va avea ieșire în zona Plopeni. Importantele conexiuni prevăzute sunt cu Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava și cu viitoarea Autostradă A7.

„ Am analizat mai multe variante, dar dezvoltarea haotică din jurul Sucevei și costurile uriașe de relocare a liniilor electrice fac imposibilă traversarea multor zone.Am identificat însă o soluție viabilă: un traseu de aproximativ 13 km, prin extravilanul comunelor Ipotești și Bosanci, cu traversarea râului Suceava și ieșire în zona Plopeni, spre Botoșani”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Potrivit acestuia este singura soluție care evită exproprierile, relocările scumpe și afectarea zonelor locuite.

Președintele CJ Suceava a subliniat că acest proiect completează seria marilor investiții rutiere ale județului: „Demarăm acest proiect nou și continuăm să facem pași concreți în celelalte variante ocolitoare – Gura Humorului și Fălticeni – pentru ca județul Suceava să aibă, în sfârșit, o infrastructură modernă și fluentă”, a precizat președintele Șoldan.

El a spus că lucrările pentru noua centură urmează să înceapă imediat ce vor fi finalizate procedurile de proiectare și autorizare.