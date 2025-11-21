Suceava, pe locul 5 național la numărul de proiecte PNRR și pe locul 8 la valoare. În ceea ce privește proiectele de reabilitare de clădiri, din 13 finalizate doar unul a fost decontat complet



Guvernul României a aprobat joi Hotărârea de Guvern care transpune oficial în legislația națională decizia Consiliului European privind PNRR-ul revizuit, a anunțat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru. Cu această ocazie a fost lansată și platforma digitală oficială unde orice cetățean poate consulta în timp real toate proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și stadiul lor de implementare.

Datele publicate pe platformă plasează județul Suceava pe poziții fruntașe la nivel național:

locul 5 în țară după numărul total de proiecte (832 proiecte)

locul 8 în țară după valoarea totală atrasă – 365,74 milioane euro, după județul Bihor.

Distribuția pe domenii în județul Suceava:

Educație – 125,55 mil. EUR (341 proiecte)

Fondul local – 87,67 mil. EUR (185 proiecte)

Valul renovării – 59,28 mil. EUR (31 proiecte)

Managementul deșeurilor – 21,81 mil. EUR (32 proiecte)

Turism și cultură – 16,49 mil. EUR (14 proiecte)

Suport privat, cercetare și inovare – 11,48 mil. EUR (112 proiecte)

Reforme sociale – 10,71 mil. EUR (20 proiecte)

Sănătate – 10,19 mil. EUR (34 proiecte)

Păduri și biodiversitate – 8,18 mil. EUR (42 proiecte)

Municipiul Suceava domină detașat clasamentul local, cu 172 de proiecte în valoare de 144,80 milioane euro. Urmează Vicovu de Sus, Fălticeni, Vatra Dornei și Câmpulung Moldovenesc.

De menționat este că multe proiecte au fost finalizate deja, dar nu au fost decontate integral.

Astfel, la componenta Valul Renovării, privind renovarea și creșterea eficienței energetice a unor clădiri, blocuri sau instituții publice, sunt 31 de proiecte cu o valoare de 59,28 milioane de euro.

Dintre acestea, 13 proiecte au fost finalizate, dar doar unul a fost decontat integral, fiind vorba de reabilitarea pavilionului administrativ nr. 1 al STPF Suceava din Rădăuți.

Aici, cel mai mic grad de decontare este de 2,92 la sută la proiectul Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din zona centrală a Municipiului Suceava din cadrul Asociației de proprietari Nr. 3, cu o valoare de 2,28 milioane de euro unde progresul fizic este de 45 la sută.

Cealaltă componentă a proiectului Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din zona centrală a Municipiului Suceava din cadrul Asociației de proprietari Nr. 3 în valoare de 2,18 milioane de euro are un progres fizic de 48.33%, iar progresul financiar este de doar 17.86%.

În ceea ce privește proiectul de renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din zona centrală a Municipiului Suceava din cadrul Asociației de proprietari Centru, cu o valoare de 5,87 milioane de euro progresul fizic este de 56,66 la sută, iar progresul financiar de 38.23%.

La blocul Lamă, proiectul de reabilitare are o valoare de 0,95 milioane de euro, progresul fizic este de 70.00 la sută, dar progresul financiar de doar 32.64 la sută.

La proiectul Renovare energetică moderată Bloc 9 A (CASTOR), str. Jean Bart cu o valoare de 0,36 de milioane de euro, lucrarea a fost finalizată, dar progresul financiar este de doar de 54,69 la sută.