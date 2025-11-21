Informare meteo de ploi abundente, ninsori și răcire bruscă în toată țara. Suceava intră sub incidență începând de sâmbătă seară



Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de vineri, 21 noiembrie, ora 10:00, până duminică, 23 noiembrie, ora 14:00, care vizează precipitații importante cantitativ, trecerea la precipitații mixte și ninsori, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii în cea mai mare parte a României.

Ce se întâmplă în următoarele 3 zile:

Ploi în toată țara – se vor acumula 10-15 l/mp, iar în nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei și vestul Carpaților Meridionali 20-30 l/mp, izolat chiar peste 60 l/mp.

– se vor acumula 10-15 l/mp, iar în nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei și vestul Carpaților Meridionali 20-30 l/mp, izolat chiar peste 60 l/mp. De sâmbătă seară (22 noiembrie) – în nordul Moldovei (inclusiv județul Suceava), Câmpia de Vest și estul Transilvaniei vor apărea lapoviță și ninsoare, izolat polei. Apoi va ninge propriu-zis.

– în nordul Moldovei (inclusiv județul Suceava), Câmpia de Vest și estul Transilvaniei vor apărea lapoviță și ninsoare, izolat polei. Apoi va ninge propriu-zis. La munte – din noaptea de sâmbătă spre duminică ninsorile vor predomina, iar pe creste se va depune strat consistent de zăpadă.

– din noaptea de sâmbătă spre duminică ninsorile vor predomina, iar pe creste se va depune strat consistent de zăpadă. Vânt puternic – vineri și sâmbătă rafale de 45-50 km/h în sud-est, iar vineri în Carpații Meridionali (zone înalte) 70-90 km/h.

– vineri și sâmbătă rafale de 45-50 km/h în sud-est, iar vineri în Carpații Meridionali (zone înalte) 70-90 km/h. Răcire bruscă – sâmbătă în vest, nord și nord-est (inclusiv Suceava), iar duminică în toată țara.

În județul Suceava, schimbarea va fi simțită cel mai clar începând de sâmbătă seară/noapte, când ploile vor trece treptat la lapoviță și ninsoare, mai ales în zonele deluroase și montane. Duminică dimineață este așteptat primul strat de zăpadă la altitudini mai mari.