Destinația Bucovina la Târgul de Turism al României 2025: Stand de 40 mp și program artistic de excepție la Romexpo

Destinația #Bucovina este promovată la cea mai mare ediție de până acum a Târgului de Turism al României (20-23 noiembrie, Romexpo – Pavilion B2).

Consiliul Județean Suceava, prin vicepreședintele Nicolae Robu, a inaugurat joi standul de 40 mp (Stand 65), unde vizitatorii sunt așteptați cu pachete speciale pentru Crăciun și Revelion, trasee de schi și drumeții în Țara Dornelor, experiențe culturale și, bineînțeles, cu gustul autentic al Bucovinei.

La stand sunt prezenți Primăria Câmpulung Moldovenesc, Asociația „Produs în Bucovina” – cu degustări de zacuscă, brânzeturi, afinată și cozonac tradițional, Asociația de Ecoturism „Țara Dornelor”, agenții de turism locale cu oferte early-booking pentru sezonul alb, iar atmosfera e asigurată de programul artistic live oferit de Sorin Filip și Ansamblul „Ciprian Porumbescu”, dar și Călin Brăteanu și Taraful „Obcina” prin momente atât în stand, cât și pe scena principală a târgului

„ Vizitatorii pot afla detalii despre atracțiile Bucovinei, pot participa la activități pregătite în stand și pot gusta produse tradiționale”, a declarat vicepreședintele Nicolae Robu.

Târgul de Turism al României este deschis până duminică, 23 noiembrie.