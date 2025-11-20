Suceava lansează campania de vaccinare 2025-2026 cu mesajul „Întreabă-ți medicul despre vaccinare!” – Colegiul Prefectural mobilizează județul pentru sănătatea copiilor și siguranța comunităților



Instituția Prefectului – Județul Suceava a reunit joi toate structurile deconcentrate în cea mai amplă ședință din acest an a Colegiului Prefectural, desfășurată în premieră în auditoriumul USV.

Lansată oficial în cadrul Colegiului Prefectural, campania județeană de vaccinare devine prioritatea nr. 1 a județului Suceava și va rula pe toată durata 2025-2026.

În contextul acoperirii vaccinale sub 60% la copii și a peste 1.000 de cazuri de rujeolă înregistrate în iarna trecută, Colegiul Medicilor Suceava (președinte dr. Laura Coca), DSP Suceava (director Dinu Sădean) și Facultatea de Medicină USV (șef lucr. dr. Marian George Melinte-Popescu) au prezentat strategia comună: caravane medicale, comunicare intensă pe rețele sociale și parteneriate cu medicii de familie și școlile.

Mesajul campaniei: „Întreabă-ți medicul despre vaccinare.”

Alături de sănătatea publică, ședința condusă de prefectul Traian Andronachi a trecut în revistă și celelalte subiecte de interes pentru perioada următoare.

Siguranța cetățeanului – prioritate iarnă 2025-2026

ISU „Bucovina”: din cele 71 de spații verificate, 50 sunt adăposturi de protecție civilă; se lucrează la un plan etapizat de remediere a deficiențelor.

DSVSA și CJPC: controale masive pe alimente tradiționale, jucării și ornamente de Crăciun pentru a preveni toxiinfecțiile și comercializarea de produse nesigure.

IPJ și IJJ Suceava: acțiuni integrate anti-alcool/droguri la volan, siguranța turiștilor pe domeniile schiabile și timp de răspuns redus la evenimente.

Peste 15,7 milioane lei plătite rapid după inundațiile din iulie AJPIS Suceava a raportat decontarea aproape integrală a ajutoarelor de urgență: • 318 familii – 5,24 milioane lei (HG 629/2025) • 228 familii – 10,51 milioane lei (HG 663/2025) Rămân doar 9 beneficiari (237.224 lei) în curs de plată până la finalul lunii.

Prefectul județului Suceava a încheiat ședința cu următorul mesaj: „Rezultatele pe care le obținem – fie că vorbim de sănătatea copiilor, fie de sprijinul dat familiilor sinistrate – sunt posibile doar pentru că lucrăm împreună, cu seriozitate și cu atenție la nevoile reale ale oamenilor.”

Mulțumiri speciale au fost adresate rectorului USV, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, pentru punerea la dispoziție a Auditoriumului „Joseph Schmidt”.