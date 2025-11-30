Șcheia vrea grădiniță nouă de 2 milioane de euro în satul Sfântu Ilie. Primarul Cristian Burac:Avem mari speranțe că vom fi declarați câștigători



Primăria comunei Șcheia așteaptă cu optimism decizia finală pentru finanțarea construcției unei grădinițe cu program normal în satul Sfântu Ilie, investiție estimată la aproximativ 2 milioane de euro, care ar urma să fie acoperită integral prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR NE).

Primarul comunei, Cristian Burac, a declarat în exclusivitate pentru NewsBucovina că proiectul a parcurs toate etapele de evaluare și că punctajul obținut până în prezent oferă „mari speranțe” că va fi selectat printre câștigători.

„Echipa care a lucrat la acest proiect este una profesionistă și punctajul pe care îl avem deja ne dă mari speranțe că vom fi selectați. Ni s-au mai cerut o serie de clarificări, dar pe 10 decembrie, dacă nu vor apărea impedimente, proiectul ar trebui să primească undă verde”, a precizat edilul.

Grădinița este proiectată pentru trei grupe simultan și va răspunde unei nevoi stringente a comunității din Sfântu Ilie și zonele învecinate.

„Este nevoie de această grădiniță. Ne dorim mult acest lucru. Dacă totul merge cum trebuie, în doi ani de la începerea lucrărilor obiectivul ar trebui să fie finalizat”, a concluzionat primarul Cristian Burac.

În prezent, dosarul se află în ultima etapă de evaluare la ADR Nord-Est, iar anunțul oficial al proiectelor câștigătoare este așteptat în cursul lunii decembrie.