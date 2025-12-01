Senatorul PSD Ioan Stan, mesaj de Ziua Națională: „Să păstrăm vie moștenirea celor care au făcut posibilă Marea Unire”



Senatorul PSD de Suceava, Ioan Stan, a transmis un mesaj emoționant cu ocazia Zilei Naționale a României, în care îndeamnă la recunoștință față de înaintași și la încredere în viitorul țării.

„De Ziua Națională a României, ne plecăm cu respect în fața celor care au făcut posibilă Marea Unire și au aprins în istorie lumina demnității noastre naționale. Să păstrăm vie moștenirea lor și să privim cu încredere spre viitor.

La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor!”, a declarat senatorul Ioan Stan.

Mesajul senatorului sucevean subliniază importanța unității și a respectului față de sacrificiul generațiilor care au realizat visul României Mari, chemând în același timp la continuarea eforturilor pentru o țară prosperă și demnă.