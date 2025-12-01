Prefectul județului Suceava, mesaj de Ziua Națională: Forța Sucevei stă în faptele oamenilor ei – în seriozitatea, demnitatea și munca de zi cu zi



Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a transmis, luni, un mesaj de unitate cu ocazia Zilei Naționale a României, subliniind că 1 Decembrie este momentul în care „lăsăm deoparte diferențele și ne reamintim că binele acestei țări ne unește pe toți”.

Prefectul a adus un omagiu înaintașilor care au realizat Marea Unire și a evidențiat solidaritatea exemplară a sucevenilor în fața dificultăților din acest an, în special în gestionarea inundațiilor.

„În județul Suceava, valorile naționale – solidaritatea, responsabilitatea și respectul – sunt realități cotidiene. Le-am văzut în momentele dificile din acest an, când comunitățile s-au mobilizat exemplar pentru a-i sprijini pe cei afectați de inundații. Le vedem în munca sucevenilor, în grija pentru tradiții și în educația noilor generații”, se arată în mesaj.

Prefectul Andronachi a transmis aprecieri tuturor categoriilor profesionale din județ – medici, profesori, antreprenori, fermieri, constructori și angajați ai instituțiilor publice – și a adresat un gând special sucevenilor plecați în străinătate: „Ei duc cu ei identitatea locurilor natale și vorbesc în lume despre Bucovina cu mândrie și respect. Le mulțumim pentru felul în care reprezintă România și pentru legătura pe care o păstrează cu ceea ce înseamnă «acasă»”.

Mesajul se încheie cu un apel la încredere și unitate: „Forța Sucevei nu stă în cuvintele de astăzi, ci în faptele oamenilor ei – în seriozitatea, demnitatea și munca de zi cu zi a sucevenilor de aici și de pretutindeni. La mulți ani, România! La mulți ani, Suceava!”