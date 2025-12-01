Scandal în familie la Burdujeni: Femeie cercetată penal după ce și-a pălmuit partenerul beat



Polițiștii Secției Burdujeni au intervenit duminică seara, în jurul orei 21:00, la un apel prin 112 prin care un bărbat reclama că a fost agresat de concubina sa.

Ajunși la locuința comună, polițiștii au constatat că bărbatul, aflat în stare avansată de ebrietate, fusese lovit cu palmele peste față de partenera sa, în timpul unui conflict provocat de consumul excesiv de alcool al acestuia.

Astfel, în timp ce bărbatul gătea și consuma băuturi alcoolice, femeia a început să îi reproșeze acestuia consumul de băuturi alcoolice exagerat și să-i atragă atenția să înceteze

Femeia i-ar fi reproșat bărbatului că bea prea mult, iar discuția a degenerat rapid în violență fizică, bărbatul fiind pălmuit de femeie. El a reclamat-o pe femeie prin 112 la poliție. Bărbatul a prezentat doar urme de roșeață la nivelul obrajilor și nu a fost necesară intervenția ambulanței.

Cei doi sunt împreună de aproximativ 3 ani și au o fetiță de numai 9 luni.

Polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului, concluzionând că nu există pericol iminent, motiv pentru care nu a fost emis ordin de protecție provizoriu.

Bărbatul a declarat că dorește să depună plângere penală împotriva concubinei.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru violență în familie, cercetările fiind continuate de lucrătorii Compartimentului Proximitate din cadrul Secției Burdujeni.