Sucevean păgubit cu 20.000 de lei după ce a plătit avans pentru un sistem fotovoltaic care nu a mai fost montat niciodată

Un bărbat din municipiul Suceava a sesizat Poliția după ce a fost înșelat cu suma de 20.000 de lei, avans plătit pentru montarea unui sistem fotovoltaic care nu a fost livrat și nici instalat.

Potrivit plângerii depuse sâmbătă, 29 noiembrie, victima a convenit în luna august cu o persoană căreia i-a achitat, la începutul lui septembrie, 20.000 de lei (din valoarea totală de 35.000 de lei) într-un cont bancar aparținând mamei acesteia. Deși inițial i s-a confirmat primirea banilor și i s-a promis că echipamentele sunt în drum, timp de aproape două luni persoana respectivă a amânat constant lucrarea, invocând întârzieri la vamă și alte motive.

În octombrie, suceveanul a cerut returnarea avansului, dar nu a mai primit niciun răspuns concret, iar din 3 noiembrie persoana nu a mai putut fi contactată deloc. Discuțiile s-au purtat fizic și prin WhatsApp, fără să existe vreun contract scris.

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Suceava au deschis dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, cercetările fiind în curs de desfășurare.

Poliția recomandă cetățenilor să încheie contracte scrise și să efectueze plăți doar către firme autorizate atunci când comandă lucrări sau servicii de valoare mare.