Porsche Cayenne cu numere de Ucraina cu țigări de contrabandă de peste 300.000 lei, abandonat de șofer după o urmărire la Vicovu de Jos. Șoferul a dispărut în ceață

Polițiștii Secției 4 Rurală Gălănești au descoperit sâmbătă o captură impresionantă de țigări de contrabandă, în valoare de peste 305.000 de lei, după o urmărire de aproximativ 2 km pe raza localității Vicovu de Jos.

Un autoturism Porsche Cayenne cu numere de Ucraina, observat în timp ce efectua manevre suspecte, a încercat să scape la vederea echipajului de poliție. Șoferul a întors brusc, a accelerat și a intrat pe un drum lateral, dar a pierdut controlul într-o curbă și a ieșit în afara părții carosabile. Profitând de ceață și întuneric, conducătorul auto a abandonat mașina și a fugit pe jos, reușind să scape.

În interiorul luxosului SUV, polițiștii au descoperit un habitaclu modificat special pentru transportul de țigări: banchetele spate fuseseră demontate, iar în locul lor se aflau 17.440 de pachete (aproximativ 35 de baxuri) de țigări de proveniență extracomunitară (mărcile Kent, Compliment Demi-Blue și Compliment Slim), în valoare totală de 305.200 lei (aproximativ 61.000 euro).

Mașina, evaluată la circa 10.000 de euro, avea plăcuțe false, iar în urma verificărilor s-a constatat că fusese radiată din circulație în Belgia încă din 2018.

Autoturismul a fost indisponibilizat la sediul Poliției Rădăuți, iar cercetările au fost preluate de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă asimilată și punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat.