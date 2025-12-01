Accident rutier la Milișăuți: o femeie rănită după ce un șofer nu a acordat prioritate



Un accident rutier a avut loc sâmbătă, 29 noiembrie 2025, în jurul orei 15:20, în afara orașului Milișăuți, pe DN 2H, în zona drumului spre Slobozia Sucevei.

Potrivit Poliției Județene Suceava, un conducător auto în vârstă de 67 de ani, care ieșea de pe un drum comunal, nu a acordat prioritate de trecere unei autoutilitare Mercedes-Benz care circula regulamentar pe drumul național. În urma impactului, cele două vehicule au fost avariate.

În autoutilitară se aflau trei persoane: șoferul, în vârstă de 31 de ani, și părinții acestuia.

Pasagera, o femeie, a fost rănită și transportată de urgență la Spitalul Municipal Rădăuți, unde a fost diagnosticată cu traumatism cranio-cerebral și plagă frontală – leziuni ușoare.

Celelalte persoane implicate nu au necesitat transport la spital.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.