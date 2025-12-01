Primarul Vasile Rîmbu, de Ziua Națională: Unitatea nu trebuie să existe doar la sărbători. Este o alegere pe care trebuie să o facem în fiecare zi



Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a susținut un discurs profund și actual în cadrul manifestărilor oficiale de Ziua Națională a României, subliniind că Marea Unire din 1918 a fost posibilă prin jertfă și dialog, iar astăzi avem datoria de a construi unitatea zi de zi, prin respect și responsabilitate.

În prezența veteranilor, militarilor, jandarmilor, elevilor de la colegiile militare și a oficialităților județene, edilul a evocat momentul istoric al Unirii Bucovinei cu Țara, votată la Cernăuți în 28 noiembrie 1918, care a deschis drumul spre Alba Iulia.

„Pentru noi, cei din Suceava, acest lucru este mai mult decât un fapt istoric. Este parte din identitatea locului și a orașului în care trăim”, a declarat primarul.

Vasile Rîmbu a adus un omagiu celor trei generații prezente la ceremonie – veterani, militari în activitate și tineri elevi – considerând că prezența lor împreună reprezintă „o imagine realistă a modului în care funcționează o comunitate sănătoasă: cu experiență, responsabilitate și continuitate”.

Edilul a vorbit deschis despre provocările prezentului: „Sigur că într-o comunitate avem cu toții momente când suntem cuprinși de îndoială, când există discuții aprinse sau diferențe de opinii. De altfel, vedem mai des în jurul nostru temeri date de schimbări accelerate, voci care încearcă să împartă comunitățile. Nu este de blamat. Astfel de frământări au mai fost, dar ce este foarte important este să înțelegem că avem datoria să le depășim prin dialog, respect și responsabilitate, așa cum au făcut înaintașii noștri în trecut.”

Primarul a lansat un apel ferm: „Unitatea nu este ceva ce se păstrează doar la sărbători. Este o alegere pe care trebuie să o facem în fiecare zi. Putem onora trecutul doar dacă reușim să construim un prezent în care oamenii se simt ascultați, protejați și respectați – la Suceava și în toată România.”