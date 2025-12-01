Alianța Franceză Suceava prezintă: Bartleby, „Cântărețul lunii decembrie” în cadrul După-amiezilor francofone



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Miercuri, 3 decembrie 2025, de la ora 18:00, Alianța Franceză din Suceava vă invită la o nouă ediție a activității „Le chanteur du mois / Cântărețul lunii”, organizată în cadrul proiectului „După-amiezile francofone la Suceava”. Evenimentul, dedicat promovării muzicii franceze contemporane, va fi moderat online de Frédéric Castel, profesor la Universitatea din Reims și realizator al emisiunii „On allume les étoiles”.

Invitatul ediției este Bartleby, cântăreț și autor-compozitor remarcat pentru sensibilitatea sa aparte și pentru felul în care transformă fragilitatea emoțiilor umane în poezie muzicală discretă și profundă. Cu o voce caldă și balade situate la intersecția dintre folk intimist și accente melancolice, Bartleby a fost semifinalist al premiului Georges Moustaki (2022), laureat al Trophée Brassens și distins în 2024 cu La Plume d’Or la Sète.

Primul său EP, „L’Amour réaliste” (2022), realizat alături de Daran, a fost apreciat de critică pentru luciditatea și rafinamentul scriiturii sale. Presa franceză notează că artistul „aruncă o privire tandră asupra mecanismelor inimii” într-o lume grăbită, oferind ascultătorilor „porți de evadare” și un romantism reconfortant.

Evenimentul este gratuit și se desfășoară online pe platforma Google Meet. Link de conectare: https://meet.google.com/iob-vfyb-uju Data și ora: miercuri, 3 decembrie 2025, ora 18:00

Descoperiți universul lui Bartleby și pe site-ul oficial: https://www.bartlebymusic.com/